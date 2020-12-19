Германия купит дополнительно 30 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech

Германия купит дополнительно 30 млн доз вакцины от коронавируса, которая разработана консорциумом компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила в субботу газета Bild без указания источника информации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее ФРГ гарантировала себе 55,8 млн доз от этих производителей по линии Европейского союза. От другой компании - Moderna - немецкие власти получат 50,5 млн. Таким образом, Германия рассчитывает в 2021 году получить от этих производителей в общей сложности минимум 136 млн доз.

Также ФРГ собирается закупить десятки миллионов доз у AstraZeneca, CureVac и Johnson & Johnson.

В Германии вакцинация населения против COVID-19 должна начаться 27 декабря. Власти ФРГ планируют начать прививочную кампанию с домов престарелых и инвалидов, а затем постепенно расширять ее.