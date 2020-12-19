В ВОЗ назвали дату окончания пандемии коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказала точку зрения, что пандемию коронавируса COVID-19 как таковую человечество имеет шанс остановить уже в 2021 году. При этом Вуйнович подчеркнула, что полностью от коронавируса мир, вероятнее всего, не избавится еще долго.

Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, в эфире телеканала Россия-1 представитель ВОЗ также предположила, что разрабатываемые на данный момент вакцины не лишатся эффективности при мутациях коронавируса.