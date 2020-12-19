https://news.day.az/world/1299902.html Турецкий БПЛА Alpin совершил свой первый полет - ВИДЕО
Турецкий БПЛА Alpin совершил свой первый полет - ВИДЕО
Турецкий беспилотный вертолёт Alpin совершил свой первый полёт.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Характеристики БПЛА Alpin следующие:
- Высота полета: около 5 км.
- Полезная нагрузка: 160 кг (для сравнения, у Байрактара 55кг)
- Дальность полёта: 800-850 км.
- Продолжительность полета: 7-8 часов.
Поступит в серийное производство к 2021 году. Разработчик сообщил недавно, что беспилотный вертолёт может быть использован для эвакуации раненых солдат или доставки боеприпасов и провизии в труднодоступные для снабжения места. Первым заказчиком станут вооружённые силы Турции.
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