Турецкий БПЛА Alpin совершил свой первый полет

Турецкий беспилотный вертолёт Alpin совершил свой первый полёт.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Характеристики БПЛА Alpin следующие: 

- Высота полета: около 5 км.

- Полезная нагрузка: 160 кг (для сравнения, у Байрактара 55кг)

- Дальность полёта: 800-850 км.

- Продолжительность полета: 7-8 часов.

Поступит в серийное производство к 2021 году. Разработчик сообщил недавно, что беспилотный вертолёт может быть использован для эвакуации раненых солдат или доставки боеприпасов и провизии в труднодоступные для снабжения места.  Первым заказчиком станут вооружённые силы Турции.  