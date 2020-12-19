В Тбилиси задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату

Полиция Грузии задержала вооруженного мужчину, который в жилом доме одного из районов Тбилиси грозился взорвать гранату.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

Ранее ТВ сообщало, что вооруженный мужчина грозился взорвать гранату, предположительно, из-за семейного конфликта.

"Полиция уже задержала мужчину. Переговоры между МВД и задержанным длились более двух часов. Прилегающая территория перекрыта, передвижение для представителей СМИ ограничено",- сообщает ТВ.

В МВД Грузии заявили журналистам, что детальную информацию о произошедшем опубликуют чуть позже.