Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 1,77 миллиона человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 241 человек, общее число жертв заболевания достигло 17 851.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 004 285, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 22 195 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 25 516 человек, общее число выздоровевших достигло 1 779 068.