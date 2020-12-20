В Великобритании рассказали о новом типе коронавируса

Новый, более заразный, вариант коронавируса сейчас доминирует в Лондоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявили в субботу на пресс-конференции главный врач страны Крис Уитти и старший советник правительства по медицинским вопросам Патрик Вэлланс.

"Распространение нового варианта коронавируса, действительно, происходит невероятно быстро", - сказал Уитти.

"В декабре новый вариант стал доминирующим в Лондоне", - отметил Вэлланс.

В связи с быстрым распространением нового варианта вируса премьер-министр Борис Джонсон с воскресенья вводит в Лондоне и на юго-востоке страны новый, максимальный, четвертый уровень ограничений.

"Распространение вируса за пределы этих районов несет в себе большой риск", - отметил Вэлланс.

В связи с этим правительство Великобритании запрещает жителям регионов в более низким уровнем ограничений въезжать в регионы с четвертым уровнем, и, наоборот, жителям регионов с четвертым уровнем запрещено их покидать.

Они отметили, что, хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.