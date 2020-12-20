В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID

Опыт Китая продемонстрировал, что использование медицинских масок, гигиена рук и соблюдение социальной дистанции стали эффективными методами профилактики распространения коронавируса. Об этом заявил руководитель отдела по профилактике заболеваний госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Цуй Ган, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Он заверил, что не нужно беспокоиться из-за того, что сейчас вакцина будет предоставлена только части населения из группы риска, поскольку есть много других эффективных инструментов профилактики эпидемии.

"Ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, гигиена рук. Все эти методы в процессе профилактики эпидемии доказали, что являются очень эффективными, поэтому всем нужно принимать меры индивидуальной защиты", - подчеркнул Цуй Ган.