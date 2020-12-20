Италия ограничивает передвижения внутри страны на время новогодних праздников

Совет министров Италии запретил перемещения внутри страны в период рождественских и новогодних праздников. Об этом сообщило издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В соответствии с указом, подписанным премьер-министром Джузеппе Конте, в период между 20 декабря и 6 января между областями Италии можно будет перемещаться лишь по работе, для лечения или по неотложным делам.

В Рождество и в Новый год жителям Италии будет запрещено покидать города, в которых они живут, подчеркивает издание.