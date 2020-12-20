Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 76 623 336 человек, сообщает Worldometers.info.

Как передает Day.Az, по последним данным, количество инфицированных в США составило 18 077 768 человек, в Индии - 10 031 659, в Бразилии - 7 213 155.

По данным сайта, от коронавируса скончались 1 691 852 человек, выздоровели - 53 750 072.