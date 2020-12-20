Масштабная кибератака затронула не менее 200 различных структур по всему миру

Масштабная хакерская атака, которой подверглись американские правительственные ведомства, затронула не менее 200 различных структур по всему миру. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Bloomberg.

Следователи считают, что хакеры "интегрировали вредоносный код" в программное обеспечение американской компании SolarWinds, констатируется в статье. Указанные программы получили около 18 тыс. клиентов, что сделало их уязвимыми для атак.

По словам источников, в ходе расследования было установлено, что хакеры предпринимали непосредственные действия для получения несанкционированного доступа к компьютерным системам не менее чем 200 различных структур, каких именно, не уточняется. В их числе компании и государственные учреждения. Эти оценки еще могут быть пересмотрены в сторону повышения, констатирует агентство.

"Мотивы хакеров остаются неизвестными, неясно, что именно они выяснили или похитили путем внедрения в компьютерные сети", - говорится в материале.