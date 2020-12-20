https://news.day.az/world/1299974.html В Кабуле произошел взрыв, есть жертвы
В Кабуле произошел взрыв, есть жертвы
По меньшей мере девять человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в воскресенье в Кабуле.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили службы безопасности страны.
Сообщается, что взрыв был направлен против одного из членов парламента, однако тот выжил.
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