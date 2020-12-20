В Кабуле произошел взрыв, есть жертвы

По меньшей мере девять человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в воскресенье в Кабуле.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили службы безопасности страны.

Сообщается, что взрыв был направлен против одного из членов парламента, однако тот выжил.