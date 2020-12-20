Нидерланды не принимают пассажирские авиарейсы из Британии

Власти Нидерландов решили с 20 декабря не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании. Запрет введен как мера предосторожности после обнаружения в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19 и пока действует до 1 января, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Минздрав Нидерландов рекомендовал "как можно сильнее ограничить завоз этого штамма вируса из Соединенного Королевства", передает "Интерфакс". В Амстердаме изучают ситуацию с другими формами транспортного сообщения между двумя странами. В самих Нидерландах из-за COVID-19 до середины января действует режим всеобщей изоляции.

Тревожная весть о том, что на Туманном Альбионе бушует жуткий "брат" COVID-19, пролетела по миру на этой неделе. В блогах и некоторых СМИ мутацию уже окрестили "COVID-21", намекая, что пандемия будет продолжаться и в следующем году.