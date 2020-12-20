В Израиле начался первый этап вакцинации от коронавируса

Национальная кампания по вакцинации от нового коронавируса началась в воскресенье утром в Израиле, на первом этапе будут привиты медицинские работники, 20 декабря прививку получат также президент еврейского государства Реувен Ривлин и начальник Генерального штаба израильской армии Авив Кохави. Об этом сообщила газета The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, одними из первых в воскресенье уже были вакцинированы препаратом американской компании Pfizer министр финансов Израиля Исраэль Кац и бывший консультант кабмина по борьбе с коронавирусом Рони Гамзу, который после завершения работы в правительственной комиссии летом вернулся на руководящую должность в госпиталь "Ихилов". Пресс-служба Минздрава еврейского государства сообщила ранее, что "20 декабря начнется первый этап вакцинации" в стране, в ходе которого "вакцины будут доставлены в 10 больниц и медицинских центров для вакцинации медицинского персонала". На первом этапе в Израиле используется вакцина Pfizer, отмечает The Times of Israel.

С 21 декабря в рамках первого этапа начнется вакцинация людей старше 60 лет и входящих в группы риска в соответствии с записью, которая была объявлена 18 декабря, указывает газета. На втором этапе прививки получат учителя, социальные работники, а также те, чья работа связана с повышенным риском заражения коронавирусом, на третьем - оставшееся население Израиля, сообщает издание.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху первым в еврейском государстве был вакцинирован в субботу вечером от нового коронавируса препаратом Pfizer в медицинском центре госпиталя "Тель ха-Шомер" в городе Рамат-Ган близ Тель-Авива. Вторым после премьера вакцинировался министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.