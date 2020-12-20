В России выявили 28 948 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 28 948 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале в воскресенье, 20 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 85 регионах страны. Больше всего случаев зафиксировали в Москве (7263), Санкт-Петербурге (3759) и Московской области (1539), меньше всего - в Еврейской автономной области (29), Ненецком (6) и Чукотском (5) автономных округах. За последние 24 часа в стране выздоровели 20 915 зараженных, скончались 511 человек.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 2 848 377 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 50 858 человек, выздоровели 2 275 657 человек.