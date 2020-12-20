В Турции произошло землетрясение

В Эгейском море произошло землетрясение силой 4 балла.

Как передает Day.Az со ссылкой н АЗЕРТАДЖ, землетрясение было зафиксировано в провинции Чанаккале, в 155,72 км от района Гекчеада. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 15,35 километра.

Кроме того, в 23:19 по местному времени в провинции Денизли было зафиксировано землетрясение силой 3 балла. Разрушений или жертв не зарегистрировано.