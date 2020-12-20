В Дагестане горный утес обрушился на автотрассу

В Дагестане горный утес рухнул на автомобильную дорогу. Очевидцы сняли момент разрушения скалы на видео, оно опубликовано в Telegram-канале "Мобильный репортер official".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на кадрах видно, как отвесный утес начинает рушиться, из-за чего вниз летят огромные обломки вместе с деревьями, которые росли на вершине.

В местном МЧС рассказали, что утес обрушился во время плановых работ на автодороге. "Произошел осыпной процесс. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

Там добавили, что жизнеобеспечение населения не нарушено, дорога уже расчищена.