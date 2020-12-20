https://news.day.az/world/1300006.html Европа и COVID-19: усиленный контроль и пробки на границе - ВИДЕО
Европа и COVID-19: усиленный контроль и пробки на границе - ВИДЕО
Полиция Кельна в субботу вечером провела патрулирование обычно многолюдных улиц в поисках нарушителей режима самоизоляции.
В минувшую среду власти Германии ввели локдаун из-за всплеска случаев заражения коронавирусом и смертей. В субботу в стране было зафиксировано около 34 тысяч новых инфицированных и 813 летальных исходов. Вторую волну COVID-19, в отличие от первой, властям сдержать не удалось.
Как передает Day.Az, более подробно о ситуации в Европе в репортаже Евроньюс:
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