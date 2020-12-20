В Петербурге девушку выбросили из окна многоэтажки

Камера видеонаблюдения запечатлела момент падения девушки, которую знакомый сбросил с балкона 5-го этажа в Санкт-Петербурге.

Как передает Day.Az, запись появилась в распоряжении РЕН ТВ.

Приятель пытался расправиться со знакомой прямо среди белого дня. Когда он скинул ее с балкона, во дворе ездили машины и гулял ребенок.

Ранее стало известно, что на Ленской улице в Петербурге 41-летний мужчина во время попойки избил знакомую, а затем сбросил ее с балкона. 27-летняя девушка чудом осталась жива. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали множественные травмы, в том числе переломы таза и бедер, переломы челюсти, а также черепно-мозговую травму.

Собутыльник женщины был задержан. Ранее он неоднократно был судим, в том числе за угрозу убийством.