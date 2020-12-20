В Таиланде зафиксирована новая вспышка COVID-19

В Таиланде за сутки выявлено 548 подтвержденных случаев коронавируса. Это самый крупный прирост с момента обнаружения первого инфицированного в начале года, сообщил директор департамента контроля заболеваний министерства здравоохранения Опас Канкавинпхонг, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

По его словам, все заболевшие, вероятно, связаны с фирмой по разведению креветок в провинции Самутсакхон, расположенной в 40 километрах от Бангкока. У 516 из 1 192 мьянманских иммигрантов обнаружен коронавирус. При этом у 90 процентов пациентов болезнь проходит бессимптомно.

Губернатор Вирасак Вичитсенгси заявил, что в целях предотвращения распространения пандемии вновь вводятся меры ограничения на поездки, закрываются школы, торговые центры, салоны красоты, детские сады и спортивные сооружения. Ограничительные меры продлятся до 3 января. Иностранным рабочим запрещен въезд и выезд из провинции.