Мощные снегопады обрушились на Японию. Около десяти тысяч домов в префектурах Ниигата и Хёго остаются без электричества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, из-за обрывов линий электропередачи временно приостановлено движение на одном из маршрутов скоростного экспресса, который проходит через префектуру Ямагата. Снегопады в центральных горных районах, на побережье Японского моря и на северо-востоке главного острова Хонсю продолжались около трех суток.

За это время в некоторых префектурах выпало до двух метров осадков. Общее число пострадавших из-за снегопадов в Японии к настоящему времени составляет порядка 15 человек, одна женщина погибла, провалившись под снег во время катания на сноуборде в горах префектуры Ниигата. В связи со сложившейся ситуацией при канцелярии премьер-министра создан кризисный штаб для координации действий при ликвидации последствий снегопадов.