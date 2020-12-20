Китайские ученые приступили к изучению лунного грунта, который был доставлен на Землю в капсуле беспилотного космического аппарата "Чанъэ 5".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, часть породы была собрана на поверхности Луны, часть - на глубине двух метров. Всего было доставлено около 2 килограммов грунта. Капсула приземлилась ночью 17 декабря на территории автономного района КНР Внутренняя Монголия.

"Следующий год и 2022 будут очень напряженным для наших космических программ. В течение двух лет мы планируем завершить 11 полетов. В наших планах - миссии "Чанъэ 7" и "Чанъэ 8". Мы будем использовать их в целях сотрудничества с соответствующими странами и международными организациями для изучения возможности строительства научно-исследовательской станции на Луне", - заявил замглавы Национального космического управления КНР У Яньхуа.

Ракета-носитель с аппаратом "Чанъэ 5" была запущена 24 ноября. Китай стал первой за последние 44 года страной, после Советского Союза, реализовавшей проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны.