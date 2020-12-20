В ЕС намерены запретить ввоз продуктов животного происхождения

Лицам, въезжающим в страны ЕС, могут запретить ввоз продуктов животного происхождения для личного пользования таких, как например, сэндвич с ветчиной и сыром или другие мясные и молочные продукты, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Запрет будет распространяется на продукты, ввозимые в ЕС из стран, не входящих в ЕС. Новые правила будут опробованы на водителях-дальнобойщиках из Британии, направляющихся в Старый свет. Для них это правило вводится с 23 часов 31 декабря, независимо от условий торговой сделки по Brexit. Этот запрет также будет распространяться на туристов, направляющихся в ЕС из Альбиона.

Европейская комиссия заявила, что все ограничения являются частью поддержания биологической безопасности европейской границы, сообщает Guardian.

"Товары личного пользования, содержащие мясо, молоко или продукты из них, ввезенные в ЕС, продолжают представлять реальную угрозу здоровью животных на всей территории Союза. Известно, например, что опасные патогены, вызывающие болезни животных, такие как ящур и классическая чума свиней, могут находиться в мясе, молоке или продуктах из них", - говорится в сообщении.

На этой неделе британское министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства проинформировало представителей транспортной отрасли о запрете, вводимом Европейской комиссией, и привело в обновленном руководстве конкретный пример ввоза обычного сэндвича.

Как отмечают сами представители транспортной отрасли Британии, этот запрет может привести к большим очередям на выезде из страны, которые уже наблюдаются на основных КПП в Кенте и Эшфорде. Водители, на подходе к Евротоннелю, сообщают о задержках как минимум на два с половиной часа из-за заторов.

"Я не удивлюсь, если водители начнут драться с таможенниками, - заявил представитель британского профсоюза водителей-дальнобойщиков Саймон Уилкинсон. - Когда наши водители едут в Европу, они пакуют свои коробки днями и неделями. Кабина прицепа - это их дом вдали от дома. В нем есть микроволновые печи, все необходимое, чтобы разогреть еду".