https://news.day.az/world/1300023.html В США начались поставки вакцины Moderna
В США начались поставки вакцины Moderna
В США начались поставки вакцины от коронавируса COVID-19 американской биотехнологической компании Moderna. Об этом сказал генерал армии США Густав Перна, сообщает Reuters в субботу, 19 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, в ближайшие дни грузовики должны доставить вакцину в 3,7 тысяч населенных пунктов.
Ожидается, что первые дозы попадут в руки медиков к понедельнику. В целом же 20 млн доз вакцины Moderna должны быть доставлены к первой неделе января, хотя раньше назывались более ранние сроки.
Напомним, 18 декабря вакцина компании Moderna была одобрена для применения в США. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп.
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