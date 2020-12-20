В США начались поставки вакцины Moderna

В США начались поставки вакцины от коронавируса COVID-19 американской биотехнологической компании Moderna. Об этом сказал генерал армии США Густав Перна, сообщает Reuters в субботу, 19 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, в ближайшие дни грузовики должны доставить вакцину в 3,7 тысяч населенных пунктов.

Ожидается, что первые дозы попадут в руки медиков к понедельнику. В целом же 20 млн доз вакцины Moderna должны быть доставлены к первой неделе января, хотя раньше назывались более ранние сроки.

Напомним, 18 декабря вакцина компании Moderna была одобрена для применения в США. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп.