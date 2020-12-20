Борис Джонсон рассказал о новой мутации коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал подробности о выявленном в стране новом штамме коронавируса. Об этом он написал в Twitter в воскресенье, 20 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как указывает Джонсон, новый штамм вируса может быть на 70% более заразен. При этом пока нет никаких данных о том, что новая мутация вируса вызывает более тяжелое течение заболевания или отличается высокой смертностью.

В то же время учитывая ранние данные об этом новом варианте вируса и потенциальный риск, который он представляет, британцы не смогут отпраздновать Рождество, как планировали.

"Мы жертвуем своим шансом увидеть любимых на это Рождество, но есть больше шансов защитить их жизнь, чтобы мы могли видеть их на предстоящих Рождественских праздниках", - подчеркнул премьер.