В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение

В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение магнитудой 4.5.

Как сообщает Day.Az, землетрясение произошло в 09:26 по местному времени в районе Гатур провинции Западный Азербайджан на глубине 5 км.