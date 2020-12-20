https://news.day.az/world/1300033.html В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение
В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение
В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение магнитудой 4.5.
Как сообщает Day.Az, землетрясение произошло в 09:26 по местному времени в районе Гатур провинции Западный Азербайджан на глубине 5 км.
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