Стало известно, когда в Чехии начнется вакцинация от коронавируса

Вакцинация против коронавируса начнется в Чехии 27 декабря. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил журналистам в воскресенье премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Первая прививка от коронавируса будет сделана [в Чехии] 27 декабря, если первая партия вакцины будет доставлена в республику, как ожидается, 26 декабря", - сказал премьер.

Бабиш намерен пройти вакцинацию, но из-за проблем со здоровьем этот вопрос он должен обсудить со своим лечащим врачом. Решение об этом его доктор может принять уже на будущей неделе.

Вакцину против коронавируса, которую чешские власти закупили при посредничестве Еврокомиссии, до конца текущего года должны получить во всех 14 краях Чехии. Первая партия вакцины поступит от американской компании Pfizer. Она будет состоять из более чем 10 тыс. доз. Большую часть из них получат жители Праги и крупнейшего города восточной части республики Брно. В центральном военном госпитале в Праге ежедневно будет проводиться вакцинация до 300 пациентов. Первыми прививки от коронавируса получат медики.

Бабиш 16 декабря сообщил, что страна получит пять различных видов вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация жителей Чехии, по его словам, должна начаться в январе. Она будет добровольной и бесплатной. Прививки от коронавируса в первую очередь будут делаться страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилым гражданам, медикам, а также сотрудникам организаций и служб, задействованным на первой линии борьбы с инфекцией.

В республику, население которой составляет 10,71 млн граждан, должны поступить более 12 млн доз вакцины, что будет достаточно для вакцинации 6,9 млн человек. Власти рассчитывают, что до конца предстоящего лета прививки сделают более половины жителей страны.