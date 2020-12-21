В Турции женщина с коронавирусом приревновала мужа и попыталась заразить его

Заразившаяся коронавирусом женщина приревновала мужа и заподозрила в том, что он хочет избавиться от нее. После этого она напала на супруга и принялась плевать на него, чтобы он тоже заразился. Инцидент произошел в провинции Самсун в Турции, пишет Hurriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина по имени Мустафа рассказал, что его жена работает врачом. В больнице она заразилась коронавирусом. Женщина лечилась дома, а супруг ухаживал за ней. При этом его тест был отрицательным.

Когда у мужчины был день рождения, ему позвонила сестра. Услышав их разговор, женщина пришла в бешенство. Она решила, что муж говорил по телефону о ней и что он хочет избавиться от нее. Затем супруга принялась плевать Мустафе в лицо, чтобы он тоже заразился коронавирусом. Кроме того, она несколько раз укусила его, а также попыталась засунуть свою руку ему в рот.

После потасовки мужчина пожаловался на жену в прокуратуру. "Она и раньше избивала меня, но я никогда не жаловался. Теперь пришло время. Я думаю, она может нанести реальный вред мне или своим пациентам", - объяснил Мустафа. "Не только женщины, но и мужчины могут быть жертвами домашнего насилия в этой стране. Я не намерен отступать", - заключил он.