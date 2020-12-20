Новый тип коронавируса нашли еще в трех странах

В Нидерландах, Дании и Австралии обнаружен новый штамм коронавируса - тот же, что ранее нашли в Великобритании. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты напомнили, что новый тип коронавируса распространяется быстрее, чем уже известный, однако говорить о его большей опасности пока нельзя. Кроме того, нет никаких доказательств того, что мутация вируса по-другому реагирует на вакцину.

Правительство Нидерландов заявило, что в ближайшие дни начнет работу с другими странами-членами Евросоюза для изучения возможного распространения нового штамма. Кроме того, страна закрыла авиасообщение с Великобританией до 1 января.