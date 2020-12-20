Израиль намерен закрыть въезд из ряда стран из-за нового типа коронавируса

Израильская правительственная комиссия по коронавирусу под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра здравоохранения Юлия Эдельштейна в настоящее время обсуждает решение о "немедленном закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки" из-за обнаружения нового типа коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия главы израильского кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Под руководством Нетаньяху и Эдельштейна комиссия по коронавирусу обсуждает решение о немедленном закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки и добавлении [в список] дополнительных стран. Решение также касается проведения тестов и введения обязательного карантина для израильтян, которые возвращаются из всех стран и ограничения выезда израильтян за границу", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства Нетаньяху заявил, что в субботу вечером "провел консультации с министрами обороны, здравоохранения, иностранных дел, внутренних дел и транспорта после заявления Великобритании о новой мутации коронавируса". "Я немедленно распорядился, чтобы эксперты, гендиректора министерств и соответствующие министры собрались под председательством Совета национальной безопасности для выработки путей предотвращения прибытия и распространения этого вируса в Израиле", - распространила слова Нетаньяху его канцелярия.

В понедельник глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением заболевания в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.