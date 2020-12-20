Стало известно о желании Марадоны поместить свое тело в мавзолей

Тело бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны могут эксгумировать и поместить в мавзолей. Об этом стало известно The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам адвоката футболиста, Марадона хотел этого сам. Отмечается, что решение было обусловлено желанием футболиста отдать дань уважения Владимиру Ленину. В письме аргентинец уточнил, что после смерти его тело должно быть забальзамировано и выставлено в музее в окружении трофеев, чтобы люди продолжали получать его любовь.