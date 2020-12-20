Ангела Меркель намерена добиваться закрытия границ ЕС для британцев

Правительство Германии хочет координированного запрета со стороны ЕС на авиаперелеты из Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на источники в кабмине.

Таким образом ФРГ реагирует на появление в Великобритании мутации коронавируса. Канцлер Ангела Меркель собирается в течение дня провести телефонные переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном по этому поводу.