https://news.day.az/world/1300068.html Ангела Меркель намерена добиваться закрытия границ ЕС для британцев
Ангела Меркель намерена добиваться закрытия границ ЕС для британцев
Правительство Германии хочет координированного запрета со стороны ЕС на авиаперелеты из Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на источники в кабмине.
Таким образом ФРГ реагирует на появление в Великобритании мутации коронавируса. Канцлер Ангела Меркель собирается в течение дня провести телефонные переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном по этому поводу.
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