В Великобритании выявили рекордные 35,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 35,9 тыс., что стало рекордным показателем с начала пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте правительственной информации.

Днем ранее в королевстве было отмечено чуть больше 27 тыс. случаев заражения. Предыдущий антирекорд - 35,3 тыс. случаев - был установлен 17 декабря, однако тогда в статистику были включены ранее не учтенные из-за технической ошибки случаи инфицирования в Уэльсе.