Греция ввела семидневный карантин для прибывающих из Великобритании

Греческие власти вводят с 21 декабря семидневный карантин для всех приезжающих из Великобритании в связи со сложной эпидемической ситуацией в этой стране.

Об этом сообщил в воскресенье генеральный секретариат гражданской защиты страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С понедельника, 21 декабря, с 06:00 по местному времени (07:00 мск) в отношении всех прибывающих из Соединенного Королевства в силу вступает ограничение в виде домашней изоляции на семь дней вместо трех дней, которые применяются к прибывшим из любой другой страны", - говорится в сообщении.

"Эта новая мера дополняет существующие, то есть все путешественники обязаны иметь отрицательный результат молекулярного анализа (ПЦР), сданного не более чем за 72 часа до прибытия. Кроме того, они обязаны будут проходить обязательный экспресс-тест по прибытии в страну", - отметили в секретариате.

Греческие власти ранее постановили, что с 18 декабря по 7 января 2021 года все прибывающие в Грецию должны проходить по прибытии трехдневный карантин. В самой Греции с 7 ноября по 7 января действует второй всеобщий карантин.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением заболевания в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.

Накануне общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тыс., что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев заражения в стране превышает 2 млн.