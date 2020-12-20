Австрия ввела запрет на прилет самолетов из Великобритании

Австрия решила ввести запрет на прилет пассажирских самолетов из Великобритании из-за обнаружения в этой стране мутации коронавируса.

Об этом со ссылкой на МИД Австрии сообщило в воскресенье Австрийское агентство печати, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны любым способом предотвратить завоз этой опасной мутации вируса к нам. Мы проинформировали Великобританию, что для защиты нашего населения мы должны принять такую меру. Другие европейские страны - Нидерланды, Бельгия и Италия - сегодня пошли на такой же шаг. Мутация демонстрирует большую опасность этого вируса", - цитирует агентство главу МИД Александера Шалленберга.

В Минздраве Австрии при этом сообщили, что нового варианта коронавируса в стране не выявлено.

В понедельник глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением заболевания в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в субботу объявил о том, что, по предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.