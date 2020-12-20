Чехия ввела обязательный карантин для прибывающих из Великобритании

Чехия с воскресенья ввела обязательное прохождение десятидневной самоизоляции для граждан, прибывающих из Великобритании, где распространяется новая форма коронавируса.

Об этом информировала пресс-служба министерства здравоохранения республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Из-за риска, связанного с распространением новой формы коронавируса в Великобритании, с воскресенья [в Чехии] вводится обязанность прохождения карантина в домашних условиях для всех, кто возвращается из королевства", - отмечается в сообщении.

Обязанность прохождения домашней самоизоляции распространяется на тех, кто более одних суток находился в Великобритании. Десятидневный карантин может быть досрочно прекращен, если через пять дней после его начала тесты продемонстрируют у прибывших отрицательный результат на коронавирус.

Между тем пассажирское авиасообщение между Чехией и Великобританией пока действует. Международный аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге, как указано на его сайте, в воскресенье примет семь рейсов из различных британских городов.

Ситуация в Великобритании

В Великобритании обнаружили новую форму коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 35,9 тыс., что стало рекордным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте правительственной информации.

Общее число заразившихся коронавирусом в стране превышает 2 млн. Число умерших от последствий заражения инфекцией в Соединенном Королевстве превысило 67 тыс.