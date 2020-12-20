Болгария приостанавливает полеты в Великобританию из-за коронавируса

Правительство Болгарии в воскресенье приняло решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией из-за обнаружения на территории королевства мутации коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ооб этом сообщает правительственная пресс-служба.

"На заседании правительства была обсуждена реакция Болгарии в связи с новым штаммом коронавируса, обнаруженного в Великобритании. После того как распоряжением министра здравоохранения введен десятидневный карантин для всех прибывающих на территорию Болгарии из Великобритании, на встрече у премьер-министра принято решение приостановить полеты из Болгарии в Великобританию и обратно с 21 декабря по 31 января", - говорится в сообщении.