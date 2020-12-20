Италия из-за коронавируса вводит запрет на въезд из Великобритании

Италия прекращает авиасообщение со всеми аэропортами Великобритании до 6 января 2021 года и вводит запрет на въезд, даже транзитный, людей, которые последние 14 дней находились в этой стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в воскресенье министр здравоохранения Роберто Сперанца, сообщает газета La Repubblica.

"Все, кто уже успел въехать в страну до вступления в силу запрета на въезд, даже не проявляющие симптомов вызываемого коронавирусом нового типа заболевания, должны немедленно сообщить о своем пребывании в Великобритании и сдать тест", - приводит издание слова министра.

Он уточнил, что все, у кого будет выявлена новая разновидность коронавируса, пройдут лечение в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, где новый штамм будет изучаться. "Мы знаем, что вирус (его новая разновидность) быстрее распространяется, но не ведет к более серьезным последствиям. Согласно первой информации, имеющейся у нас в распоряжении, вакцина должна быть действенна и против этой разновидности, но это требует дополнительного изучения, поэтому мы принимаем меры предосторожности", - сказал Сперанца.

С 24 декабря в Италии начнется общенациональный карантин до конца праздников 6 января. С 21 декабря запрещено передвижение между регионами. В Италии с лета уже действуют определенные ограничения для приезжающих в том числе из ряда европейских стран, где сложилась не самая благополучная эпидемиологическая ситуация.

В понедельник глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что новый вариант коронавируса, по предварительным данным, может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.