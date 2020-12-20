Минздрав Индии проведет срочное совещание в связи с новой мутацией коронавируса
Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии приняло в воскресенье решение провести в понедельник утром чрезвычайное заседание мониторинговой группы по COVID-19 для обсуждения темы мутировавшего коронавируса, который быстро распространился в Великобритании.
Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, специальная группа под председательством руководителя главного управления медицинской службы Минздрава соберется в 10 часов утра (07:30 мск), чтобы обсудить мутацию коронавируса, о которой сообщается из Европы. Ожидается, что во встрече также примет участие представитель Всемирной организации здравоохранения в Индии Родерико Офрин.
Власти Индии пока не приняли никакого политического решения о запрете полетов из Великобритании, но этому вопросу будет уделено серьезное внимание, заявили источники. Ранее несколько европейских стран запретили полеты в Великобританию и из нее.
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