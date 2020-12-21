Племянник Эрдогана скончался от коронавируса

Проживающий в провинции Коджаэли племянник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ахмед Эрдоган скончался от коронавируса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Хюрриет", Ахмед Эрдоган некоторое время лечился в государственной больнице Коджаэли после положительного результата теста на коронавирус.

Помещенный в реанимацию А.Эрдоган был подключен к аппарату искусственного дыхания. Несмотря на все усилия спасти А.Эрдогана не удалось.

Сообщается, что А.Эрдоган будет похоронен в своем родной провинции Ризе в районе Гюнейсу.