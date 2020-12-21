Стало известно, когда начал распространяться новый вариант коронавируса

Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном заявлении Службы общественного здравоохранения Англии.

"Изучив ранее полученные данные, мы предполагаем, что этот вариант возник в сентябре, им очень редко заражались до середины ноября. Увеличение числа случаев заболеваемости именно из-за нового варианта впервые выяснилось в конце ноября, когда Служба общественного здравоохранения Англии изучала, почему показатели инфицирования в графстве Кент не снижались, несмотря на общенациональный карантин. Потом уже мы обнаружили, что этот вариант быстро распространяется в Лондоне и графстве Эссекс", - говорится в сообщении ведомства.

Ученые подчеркнули, что пока не нашли свидетельств, которые говорили бы о большей летальности возникшей мутации коронавируса в сравнении с первоначальным вариантом. В то же время, как отметила Служба общественного здравоохранения Англии, в тех районах страны, где была выявлена новая мутация под названием VUI - 202012/01, коронавирус распространяется быстрее. При этом ведомство указало, что подавляющее большинство случаев заражения новым вариантом были зарегистрированы в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.

Врачи также заявили, что вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, которая уже применяется на территории королевства, сможет защитить от нового варианта коронавируса. "На данный момент нет оснований утверждать, что вакцина Pfizer не защитит людей от нового штамма", - сказано в сообщении.

Новый вариант коронавируса, о котором правительство впервые рассказало 14 декабря, быстро становится доминирующим - в Лондоне и на юго-востоке Англии на него сейчас приходится около 60% новых случаев заражения, что вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. В то же время эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что мутировавший вариант уже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии. На этом фоне ряд стран по всему миру объявили о намерении ограничить пассажирское авиасообщение с Соединенным Королевством.

В воскресенье число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 35,9 тыс., что стало рекордным показателем с начала пандемии. За последние семь дней число выявляемых в стране случаев инфицирования выросло на 51% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. В общей сложности число выявленных случаев превысило 2,04 млн. Всего из-за коронавируса в королевстве умерли 67,4 тыс. человек, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии.