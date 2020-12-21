Цена биткоина побила исторический максимум. Его стоимость впервые превысила 24 тысячи долларов. На пике цена поднималась до 24, 231.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные Coindesk.

За последние 24 часа криптовалюта выросла в цене на 1,24 процента. К 23:50 по московскому времени стоимость биткоина составляет 24 151,62 доллара.

16 декабря цена биткоина впервые в истории превысила 20 тысяч долларов и побила исторический рекорд. 17 декабря криптовалюта обновила максимум и преодолела отметку в 22 тысячи долларов.

Сейчас инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. Также цену криптовалюты подстегивает общий позитив на новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин. В Morgan Stanley не исключают, что в скором времен биткоин может постепенно вытеснить доллар и лишить его статуса резервной валюты.