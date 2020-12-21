Саудовская Аравия приостановила международное авиасообщение

Саудовская Аравия объявила о приостановке международного авиасообщения из-за отмеченной в нескольких странах мутации коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал "Аль-Манатык" со ссылкой на МВД королевства.

Кроме того, временно закрываются въезды через наземные и морские границы. Запрет будет действовать в течение недели с возможностью продления еще на неделю, отметили в министерстве внутренних дел страны.