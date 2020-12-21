https://news.day.az/world/1300125.html Саудовская Аравия приостановила международное авиасообщение
Саудовская Аравия приостановила международное авиасообщение
Саудовская Аравия объявила о приостановке международного авиасообщения из-за отмеченной в нескольких странах мутации коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал "Аль-Манатык" со ссылкой на МВД королевства.
Кроме того, временно закрываются въезды через наземные и морские границы. Запрет будет действовать в течение недели с возможностью продления еще на неделю, отметили в министерстве внутренних дел страны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре