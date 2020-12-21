Трамп подписал однодневный бюджет США

Действующий президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет страны сроком на один день для предотвращения шатдауна, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее документ был принят платой представителей конгресса и американским сенатом.

Данное решение было принято для возможности приятия финального решения законодателями по проекту поддержки экономики США.

Однодневный бюджет позволит избежать шатдаун, то есть временная приостановка работы ряда федеральных органов власти.