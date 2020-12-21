https://news.day.az/world/1300142.html Жители приграничной с Азербайджаном области не пускают к себе Пашиняна - ВИДЕО
Жители приграничной с Азербайджаном области не пускают к себе Пашиняна - ВИДЕО
Жители Сюника с раннего утра собрались у въезда на территорию области, пытаясь помешать приезду премьер-министра Никола Пашиняна. Полиция скопила силы у въезда в город Горис.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, между стражами правопорядка и местными жителями произошла стычка.
Ранее мэр Гориса Аруш Арушанян призвал горисцев запретить въезд премьера Никола Пашиняна в Сюникскую область. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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