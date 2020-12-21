Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло 77 млн

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 77,1 миллиона, сообщается в понедельник на сайте всемирной статистики Worldometer, передает Day.Az.

По состоянию на 21 декабря, количество выявленных случаев заражения этим вирусом составляет 77 172 237. Число жертв пандемии - 1 699 644.

В тройку лидеров по показателям распространения опасной инфекции входят США, Индия и Бразилия.

В Соединенных Штатах коронавирус подтвержден у 18 267 579 человек. Число смертей - 324 869.

На втором месте находится Индия, где COVID-19 диагностирован у 10 056 248 человек. Количество летальных исходов - 145 843.

Бразилия занимает третью строчку с 7 238 600 инфицированными, число умерших - 186 773.

В первую десятку стран входят также Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина.