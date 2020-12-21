В результате взрыва в Кабуле погибли 10 человек

Число жертв взрыва, прогремевшего в воскресенье в столице Афганистана, возросло до 10, еще 52 человека получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал TOLOnews.

Ранее телеканал 1TV информировал о восьми жертвах и 15 пострадавших.

Мощный взрыв прогремел в воскресенье на одной из площадей в Кабуле. Предположительно, целью атаки был автомобиль, в котором находился один из парламентариев. Политик выжил, но получил ранения.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.