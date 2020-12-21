В Армении задержали мэра Гориса, призывавшего не пускать Пашиняна в Зангезур

Мэра армянского города Горис Аруша Арушаняна задержали за то, что он призвал жителей Зангезура не пускать премьер-министра Армении на территорию области.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил лидер оппозиционного общественно-политического движения "Вето" Нарек Малян.

Свой призыв политик опубликовал в Facebook накануне.

"Рано утром в понедельник, в 06:00 по ереванскому времени, автоколонна двинется с площади Г. Татеваци в Горисе к Вратам Сюника (Зангезура - ред) с целью не допустить въезда в область человека, отчуждающего армянские земли, нарушающего неприступность этого региона - премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - написал Арушанян в 04:30 утра по местному времени.