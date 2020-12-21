https://news.day.az/world/1300163.html Массовая вакцинация от COVID-19 в Казахстане начнется в феврале
Массовая вакцинация от COVID-19 в Казахстане начнется в феврале
Массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной "Спутник V" начнется в феврале 2021 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил в понедельник премьер-министр республики Аскар Мамин.
По данным пресс-службы правительства, в понедельник Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины "Спутник V".
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