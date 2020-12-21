Массовая вакцинация от COVID-19 в Казахстане начнется в феврале

Массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной "Спутник V" начнется в феврале 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил в понедельник премьер-министр республики Аскар Мамин.

По данным пресс-службы правительства, в понедельник Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины "Спутник V".