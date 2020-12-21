Что известно о новом штамме коронавируса

Власти Великобритании в начале недели сообщили о том, что в стране отмечаются случаи заражения одним из генетических вариантов коронавируса. Что известно об этом штамме, предположительно, возникшем как мутация вируса, и как реагируют в мире на его выявление - в материале ТАСС, передает Day.Az.

О новом варианте коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый штамм коронавируса выявили в Британии в сентябре.

Позднее его мутация, по информации ВОЗ, также была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. Власти ЮАР и Италии тоже сообщили о выявлении в стране нового штамма.

Информации о том, возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезен извне, пока нет. Ничто также не указывает на то, что против него не будут действовать вакцины.

Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро отметил, что мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, не представляет большей опасности для человека, хотя может быть более заразной. Позднее в организации заявили, что поддерживают тесный контакт с британскими властями по теме нового штамма и пообещали информировать общественность о его характеристиках и любых последствиях.

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что нет сведений о том, что обнаруженная в некоторых европейских странах мутация коронавируса может быть менее уязвима для вакцины.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като отметил, что медики пока не обнаружили присутствие на территории страны новой формы коронавирусной инфекции, которая распространилась в Великобритании.

Ситуация в Британии

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране связан с новым генетическим вариантом коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Однако, по его словам, эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более смертоносным, чем распространявшийся ранее вариант.

В Лондоне и на юго-востоке Англии 19 декабря ввели четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции, что предполагает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.

Жители столицы в массовом порядке стали покидать город после того, как власти объявили об ужесточении ограничений.

В правительстве Великобритании 20 декабря сообщили, что в стране выявили рекордные 35,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки.

Чрезвычайный комитет Cobra британского правительства на фоне распространения в стране мутировавшего варианта COVID-19 соберется 21 декабря на заседание, посвященное решению ряда стран ограничить транспортное сообщение с королевством.

Реакция в мире

Нидерланды запретили пассажирское авиасообщение с Британией. Эта мера будет действовать как минимум до 1 января.

Руководство Франции решило приостановить на 48 часов прием авиарейсов из Великобритании.

Израиль временно прекратил прием самолетов из Британии, Дании и ЮАР.

Германия прекращает пассажирское авиасообщение с Великобританией до 31 декабря. Однако на территории ФРГ, по словам властей, нового штамма пока не выявлено.

Италия ввела запрет на въезд из Британии. Он будет действовать до 6 января.

Правительство Литвы приостановило авиарейсы из этой страны до 31 декабря.

Австрия решила ввести запрет на прилет пассажирских самолетов из Великобритании.

Приостанавливаются полеты из Болгарии в Британию и обратно с 21 декабря по 31 января.

В Испании усилят контроль за наличием тестов на коронавирус от прибывающих из Великобритании. Также правительство призвало Евросоюз выработать скоординированный ответ после выявления в Британии новой мутации коронавируса.

В то же время Минздрав США пока не видит причин для тревоги из-за нового штамма вируса. По словам американского иммунолога Монсефа Слауи, власти выясняют, есть ли в стране новый генетический вариант COVID-19, но считают, что вакцины, скорее всего, обеспечат защиту от него.

Минздрав Индии проведет срочное совещание в связи с новой мутацией коронавируса, передает NDTV.

Швеция намерена ввести запрет на въезд из Великобритании.

Эстония приостановила авиасообщение с Британией до конца года.

Кипр ввел двухнедельный карантин для авиапассажиров из этой страны.

Латвия с 21 декабря приостанавливает пассажирское сообщение с Великобританией.

Власти Турции решили приостановить полеты из Британии, Дании, Нидерландов и ЮАР.

Источник в Совете ЕС сообщил, что представители стран - участниц Евросоюза проведут заседание в режиме онлайн в связи с обнаружением в Великобритании новой мутации коронавируса.

Саудовская Аравия объявила о приостановке международного авиасообщения.

Швейцарские власти приостановили на неопределенный срок прием рейсов из Великобритании и ЮАР.

Хорватия приостановила авиасообщение с Великобританией на 48 часов.

Все пассажирские авиаперевозки между Финляндией и Британией будут прекращены с 21 декабря на две недели.

Канада и Аргентина временно прекращают авиационное сообщение с Великобританией с сегодняшнего дня, передает телеканал CBC.