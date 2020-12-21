https://news.day.az/world/1300175.html В Зангезуре армяне столкнулись с полицией - обстановка накаляется - ВИДЕО
В Зангезуре армяне столкнулись с полицией - обстановка накаляется - ВИДЕО
Несмотря на задержание мера Гориса, армяне собрались и перекрыли дорогу. Отмечается, что произошли столкновения с полицией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данные кадры:
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