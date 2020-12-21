В Зангезуре армяне столкнулись с полицией - обстановка накаляется

Несмотря на задержание мера Гориса, армяне собрались и перекрыли дорогу. Отмечается, что произошли столкновения с полицией.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данные кадры: